Koné: "Parigi meglio di Roma. Da giocatore giallorosso, voglio vincere contro l'Italia"

Manu Kone, centrocampista della Roma e della Francia, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dei Bleus, parlando di alcuni aspetti curiosi della sua routine quotidiana: "La nostra cucina e la nostra musica sono migliori di quelle italiane, così come Parigi la preferisco come città a dove vivo. Per quanto riguarda il cibo meglio la pasta della pizza. Porterei Akliouche a visitare Roma, deve aprirsi un po' di più".

La sfida agli Azzurri

Kone divaga ancora un po', poi però si concentra sul match: "Da giocatore della Roma voglio vincere. Ci saranno tante battute e sfottò, ma al di là di questo so che è una partita importante per il Paese e per l’allenatore. Quindi vogliamo vincere. È questa la cosa più importante. So che sarà incredibile tornare allo Stade de France in questo modo. Spero che riusciremo a vincere".