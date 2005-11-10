Bisseck a sorpresa: "Darmian è il difensore dal quale ho imparato di più all'Inter"

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, nel corso del panel "Il gigante nerazzurro" tenutosi all’Auditorium di Santa Chiara, il difensore dell'Inter e della Nazionale tedesca, Yann Bisseck, ha svelato anche un curioso retroscena sul difensore che gli ha insegnato di più in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

L'aneddoto di Bisseck su Darmian

Qualche compagno ti ha dato lezioni di italiano?

"Solo per le parolacce (ride, n.d.r.)".

Hai imparato da grandi difensori al tuo fianco come De Vrij, Acerbi, Bastoni, da chi hai imparato di più?

"Hai dimenticato Matteo Darmian. Lui è quello dal quale ho imparato di più. È molto intelligente e ha facilitato il mio inserimento. Tutti gli altri sono di altissimo livello. Anche ora imparo ogni giorno da loro, ho solo 25 anni e ci sono tante cose che posso fare meglio. Ma con la fiducia di compagni, mister e società la strada è quella giusta".

Qual è la cosa sulla quale ti senti migliorato di più in Italia?

"Penso a livello tattico. In Danimarca era un po' più... caos. In Italia tutti e gli 11 giocatori sono insieme e devono funzionare come una macchina perfetta".