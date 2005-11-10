De Sanctis: "Spalletti autorevole e autoritario. Trattava tutti allo stesso modo"

Morgan De Sanctis, ex portiere di Roma e Napoli, ha parlato a Cronache di Spogliatoio del suo ex allenatore Luciano Spalletti, oggi alla Juventus: "È il migliore che ho avuto. Quello che trasmetteva attraverso le idee, era bravissimo a riprodurlo con delle esercitazioni super efficaci sul campo. Mi accorgevo di queste cose. Io l'ho vissuto a Udine, quando eravamo in una situazione drammatica e lui ci ha salvato, poi nella seconda avventura in Friuli, che ci ha portato a traguardi importanti".

La gestione

De Sanctis elogia anche il lato umano del tecnico di Certaldo: "La sua prima versione si occupava di tutto ed era già moderno, ma quando sono tornato alla Roma mi faceva comprendere pure la fase offensiva. L'ho apprezzato molto per il fatto di essere così diretto e soprattutto perché trattava tutti nella stessa maniera, qualcuno magari con delle concessioni. Lui è sempre stato autorevole e autoritario".