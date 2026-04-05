Juventus, imminente il rinnovo di Locatelli: prolungamento al 2030, con aumento

Dall'inferno al paradiso: può essere riassunta così la stagione di Manuel Locatelli, almeno per quanto riguarda il suo percorso alla Juventus. Dopo un inizio complicato con i fischi della curva, l'ex centrocampista di Milan e Sassuolo è diventato sempre più un perno dello scacchiere bianconero e in particolare sotto la guida di Luciano Spalletti. Un punto fermo della Juve di oggi, ma anche di quella di domani.

Per questo, come riportato da Tuttosport, Locatelli firmerà molto presto il rinnovo di contratto. La scadenza attuale è fissata per il 2028 e passerà al 2030, con conseguente aumento di stipendio che arriverà oltre i 4 milioni. Tra le parti non c'è stata una vera e propria trattativa: la società ha voluto fortemente questo rinnovo e tale decisione è stata accolta a braccia aperte dal diretto interessato.

Un rinnovo dunque imminente e meritato, per un giocatore che si è conquistato sul campo la fiducia dei compagni e anche la stima degli avversari. Uno di questo è Fabregas, allenatore del Como, che recentemente ha detto di lui: "Se ci sono dei calciatori dell’Italia che mi piacciono? Certo, ma giocano con Juve e Inter. Palestra ovviamente mi piace, Locatelli mi è sempre piaciuto. È ingiusto dire solo due nomi, se giocano li è perché sono bravi".