Capuano difende Locatelli: "I giocatori se ne fregano delle beghe tra tifosi"

Nella giornata di oggi si sono scatenate alcune polemiche attorno a Manuel Locatelli. Il centrocampista e capitano della Juventus è colpevole di essersi mostrato a cena assieme ad alcuni suoi compagni di Nazionale. Il problema è che questi giocatori militano anche tra le fila dell'Inter e tra loro c'era anche il nemico numero uno Alessandro Bastoni. Un avvicinamento che i tifosi bianconeri non hanno perdonato, scatenandosi sui social. Questo, invece, il commento del giornalista Giovanni Capuano:

"Secondo tanti juventini Locatelli ha fatto uno sgarbo cenando con Bastoni e con i nazionali dell'Inter. Ancora non si è capito che i calciatori mediamente se ne fregano delle beghe tra tifosi", el sue parole.