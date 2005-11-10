Ahanor lascia Coverciano e l'Italia di Mancini: lunedì giocherà con l'Under 21 di Baldini
Alessio Del Lungo
Silvio Baldini sa che le prossime partite dell'Italia Under 21 saranno di fondamentale importanza per ottenere la qualificazione all'Europeo. Tra 3 giorni gli Azzurrini sfideranno la Polonia e avranno un rinforzo in più, visto che Ahanor è stato mandato da Mancini a rinforzare l'organico a disposizione del selezionatore, che tornerà nella "sua" Pescara.
Il comunicato della FIGC
"Honest Ahanor lascia il raduno della Nazionale maggiore per aggregarsi nelle prossime ore al gruppo della Nazionale Under 21, tornata nella notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dopo il successo di ieri sull’Armenia e impegnata lunedì a Pescara con la Polonia in una sfida decisiva per la qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria.
Il difensore del Crystal Palace non era partito ieri alla volta di Parigi, dove stasera l’Italia affronterà la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League, rimanendo ad allenarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano insieme ad altri otto Azzurri".