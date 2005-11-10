Romania, Dragusin escluso contro la Bosnia: "Sono in buona forma, ma decide Hagi"

Radu Dragusin, difensore della Fiorentina, è tornato a parlare dal ritiro della Romania dopo l'esclusione contro la Bosnia e lo ha fatto direttamente in conferenza stampa: "Faccio parte di un gruppo che è stato scelto per essere qui. Le decisioni vengono prese dal mister, abbiamo piena fiducia in lui. Speravamo di poter ribaltare la partita. Il ko è colpa di tutti, di chi ha giocato e di chi non ha giocato. Siamo tutti responsabili".

Le sue condizioni

Dragusin ha comunque chiarito di non aver avuto problemi fisici: "Sto bene, sono in buona forma. Arrivo dopo aver giocato diverse partite, ho accumulato minuti, gare importanti per la mia condizione fisica. Ho fiducia nel ct Hagi, ho fiducia in noi, dobbiamo fare meglio in campo, sappiamo di dover giocare con più determinazione. Dobbiamo mostrare un lato diverso di noi stessi. Con la Polonia sarà fondamentale per entrambe le squadre. Abbiamo avuto un inizio che nessuna delle due nazionali desiderava. Sarà una partita aperta, ma dobbiamo conquistare punti. Vogliamo mostrare un volto nuovo, è questo che ci motiva".