Parma-Entella, le formazioni ufficiali: le scelte per la prima di Alberto Gilardino

Alle 11.30, al centro sportivo di Collecchio, il nuovo Parma di Alberto Gilardino ospiterà in amichevole la Virtus Entella. Per la prima uscita, il tecnico che ha sostituito Carlos Cuesta schiera i suoi col 3-5-2 con Diego Carlos, Ndiaye e Carboni davanti a Corvi. A centrocampo Cremaschi e Valeri sulle corsie con Ordonez, Konaté e Fabbian al centro. Davanti, Elphege con Romero. Assenti l'infortunato Bernabé e Delprato.

Le formazioni ufficiali:

PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Ndiaye, Carboni; Cremaschi, Ordonez, Konaté, Fabbian, Valeri; Romero, Elphege

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Previtali, Marconi, Tiritiello; Mezzoni, Vignali, Benedetti, Squizzato, Kritta; Corona, Cuppone