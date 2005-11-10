Parma-Entella, le formazioni ufficiali: le scelte per la prima di Alberto Gilardino
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Simone Bernabei
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ieri alle 11:23Serie A
autore Simone Bernabei
02.10.2026 11:23Serie A
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Alle 11.30, al centro sportivo di Collecchio, il nuovo Parma di Alberto Gilardino ospiterà in amichevole la Virtus Entella. Per la prima uscita, il tecnico che ha sostituito Carlos Cuesta schiera i suoi col 3-5-2 con Diego Carlos, Ndiaye e Carboni davanti a Corvi. A centrocampo Cremaschi e Valeri sulle corsie con Ordonez, Konaté e Fabbian al centro. Davanti, Elphege con Romero. Assenti l'infortunato Bernabé e Delprato.
Le formazioni ufficiali:
PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Ndiaye, Carboni; Cremaschi, Ordonez, Konaté, Fabbian, Valeri; Romero, Elphege
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Previtali, Marconi, Tiritiello; Mezzoni, Vignali, Benedetti, Squizzato, Kritta; Corona, Cuppone
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In attesa delle scelte di Gilardino, i giocatori del Parma con più continuità sono stati i difensori
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