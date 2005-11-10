Palermo, Perin e Hernani verso il recupero per Empoli: Strefezza a novembre

La sosta ha restituito qualche certezza al Palermo sul fronte infortunati. Come riporta il quotidiano Tuttosport, Filippo Inzaghi ritroverà ad Empoli sia Mattia Perin che Hernani, mentre per Gabriel Strefezza il rientro è atteso a novembre.

Perin e Hernani verso il rientro

Perin e Hernani si erano fermati per un sovraccarico muscolare e finora hanno continuato ad allenarsi a parte. Da lunedì il portiere e il brasiliano dovrebbero tornare regolarmente in gruppo. Per Inzaghi sono buone notizie: Perin è un titolare di peso, mentre Hernani garantisce un'opzione in più sulla trequarti e, all'occorrenza, anche in mediana.

Strefezza, il rientro a novembre

Resta invece out Strefezza. Inzaghi è sicuro di non poterlo recuperare a breve: se ne parlerà a novembre, dopo l'altro stop per gli impegni delle nazionali. Al suo posto è stato inserito in lista Luca Mazzitelli.