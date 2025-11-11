TMW L'agente di Lucumi sul rinnovo: "A Bologna sta bene, decidiamo con i giusti tempi"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb l'agente Simone Rondanini, che rappresenta il difensore del Bologna Jhon Lucumi, ha parlato della questione del rinnovo per il centrale colombiano.

Queste le sue parole: "In questo momento vogliamo concentrarci sul campo, sia a Bologna che in Nazionale. Fare bene è fondamentale per il suo futuro. Lui e la sua famiglia stanno bene a Bologna, ma prenderemo ogni decisione con calma e con i giusti tempi".

Ricordiamo che il difensore è arrivato al Bologna nell'estate 2022 ed il suo attuale contratto con i felsinei è a scadenza il 30 giugno 2027. Già la scorsa estate Lucumì è stato dato per partente a lungo, con la corte del Sunderland su tutte a tentare club e giocatore, ma il Bologna ha preferito trattenerlo. Da allora è in piedi una trattativa per il prolungamento del matrimonio con contatti anche recenti fra le parti, con il Bologna che aspetta una risposta da parte del giocatore e del suo entourage rispetto all'ultima proposta fatta.