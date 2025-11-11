Esclusiva TMW L'agente di Lucumi: "Questa è la sua miglior versione. Rinnovo? Decidiamo con calma"

Nella vittoria del Bologna sul Napoli e nell'ottimo punto ottenuto dal Cagliari a Como sono stati protagonisti due difensori colombiani sono divenuti dei pilastri nelle rispettive squadre: John Lucumi per i felsinei, Yerry Mina per i sardi. In esclusiva a TuttoMercatoWeb è intervenuto l'agente dei due giocatori, Simone Rondanini, per parlarci di loro.

È il terzo anno in Italia per lui: stiamo vedendo il miglior Lucumi?

"Se guardiamo le ultime partite la risposta è sì. Ma conosco bene il ragazzo e non abbiamo ancora visto tutto ciò che può dare. Sta crescendo settimana dopo settimana e quest’anno sta mostrando anche iniziative offensive in più".

Italiano non ha fatto a meno di lui nemmeno quando c'era di mezzo il mercato. Quanto è importante per lui la fiducia del tecnico e il modo in cui lo fa giocare?

"Il mister non ha mai fatto a meno di lui e Jhon ha mantenuto un livello di professionalità che lo contraddistingue. Ci sono state situazioni difficili e ha sempre voluto difendere i colori del club. È corretto che Italiano abbia tenuto in considerazione questo atteggiamento, a mio avviso".

Sul rinnovo cosa ci può dire? Entro gennaio pensa che verrà presa una decisione visto l'interesse che c'è per lui?

"In questo momento vogliamo concentrarci sul campo, sia a Bologna che in Nazionale. Fare bene è fondamentale per il suo futuro. Lui e la sua famiglia stanno bene a Bologna, prenderemo ogni decisione con calma e con i giusti tempi".

Per quanto riguarda Mina: anche con Morata si è visto che è uno degli ultimi marcatori "vecchio stile" rimasti. Cosa ne pensa di quello che è successo con l'attaccante del Como?

"Yerry è un guerriero da sempre. Ogni partita per lui è un duello e, anche se a volte viene criticato per alcuni atteggiamenti, dà tutto per la sua squadra e pensa solo a vincere. Ho visto la partita: è stato un bel confronto con Morata, un giocatore forte e difficile da marcare. Non trovo corretto soffermarsi solo sugli aspetti negativi".

Pensa che potrebbe ancora valere un grande club o a Cagliari è come a casa? Qualcuno ve lo ha chiesto?

"Se mi chiede un giudizio sul giocatore, penso che Yerry continui ad avere un livello che può valere a un grande club. Ma il Cagliari è il suo grande club, è lì che si è ritrovato, grazie alla società, ai tifosi, al presidente e all’allenatore che lo hanno voluto in quel momento. Spero possa raggiungere i traguardi che sta cercando".