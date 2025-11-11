TMW News L’Atalanta riparte da Palladino. Le voci del Gran Galà del calcio

Nel corso del TMW News ci si occupa di Raffaele Palladino nuovo allenatore dell'Atalanta ma anche di tanti altri aspetti del campionato. Ne parliamo attraverso una serie di interviste realizzate a margine del Gran Galà del Calcio ad Arezzo.

Il Sassuolo e un bell'avvio

Tra le altre interviste vi proponiamo anche quella del ds del Sassuolo Francesco Palmieri. "Siamo felicissimi della grande prestazione della squadra - ha detto - e della bella vittoria di domenica a Bergamo, sappiamo che il cammino è lunghissimo e difficoltoso ma siamo pronti ad ad affrontare le restanti partite. Siamo partiti col piglio giusto e la squadra sta facendo grandissime cose. Abbiamo fatto delle scelte mirate e preso un allenatore bravissimo, lo ha dimostrato coi fatti. Abbiamo ritrovato una Serie A difficilissima in cui tutte le partite sono difficili da affrontare, sappiamo di dover affrontare tante partite difficili e sappiamo che l'obiettivo prioritario è la salvezza".

