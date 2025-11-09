Il Bologna trova il raddoppio contro il Napoli: assist di Holm, primo gol in Serie A per Lucumì
TUTTO mercato WEB
A metà secondo tempo il Bologna trova il gol del raddoppio contro il Napoli. La firma è di Jhon Lucumì, alla prima gioia in carriera in Serie A. Holm va via sulla destra e va al cross, il centrale colombiano sfugge alla marcatura di Buongiorno e di testa realizza il 2-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
Primo piano
Spalletti nella storia della Juventus suo malgrado: primo a non battere il Torino di Cairo all'andata
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile