Bologna, Lucumì: "Siamo forti e in crescita. Dedico gol e titolo di MVP a moglie e figlio"

Il difensore del Bologna Jhon Lucumí è intervenuto ai microfoni di DAZN nel postpartita della gara contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

"È un momento bello per la squadra, abbiamo fatto una grande gara, insieme. Siamo in crescita, vogliamo continuare così, vincere partite. Lavoriamo tutti i giorni, ci alleniamo per continuare così, siamo forti ma dobbiamo dimostrare che lo siamo. Siamo contenti, abbiamo fatto una gara importantissima. Dedico il gol e il premio di migliore in campo a mio figlio e a mia moglie"