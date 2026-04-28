La lista degli acquisti più pagati della scorsa stagione. Si salvano davvero in pochi
I primi 20 giocatori comprati la scorsa estate oscillano fra i 37 milioni di Nkunku e i 18 di Miguel Gutierrez. Ma quanti di questi sono titolari senza nessun ombra di dubbio? Davvero in pochi.
Nkunku e Jashari, per ora, si sono rivelati due flop. Noa Lang è stato ceduto al Galatasaray in inverno, mentre altri sono bocciati come Nicolas Kuhn, Andy Diouf o Luis Henrique. Chi ha fatto discretamente sono Martin Baturina, dopo sei mesi di difficoltà, e Nikola Krstovic, mentre Wesley è forse il miglior acquisto della scorsa estate, almeno per quanto riguarda i primi venti. I soldi, quindi, ci sono. Ma probabilmente non sono spesi al meglio delle proprie possibilità.
Miguel Gutierrez -18 milioni di euro
Martin Baturina -18 milioni di euro
Nicolas Kuhn - 19 milioni di euro
Andy Diouf - 20 milioni di euro
Koni de Winter - 20 milioni di euro
Odilon Kossounou - 20 milioni di euro
Jesus Rodriguez - 22,5 milioni di euro
Ange-Yoan Bonny - 23 milioni di euro
Luis Henrique - 23 milioni di euro
Samuele Ricci - 23 milioni di euro
Neil Aynaoui - 23,5 milioni di euro
Roberto Piccoli - 25 milioni di euro
Nikola Krstovic - 25 milioni di euro
Wesley - 25 milioni di euro
Noa Lang - 25 milioni di euro
Nico Gonzalez - 28,1 milioni di euro
Sam Beukema - 31 milioni di euro
Francisco Conceicao - 32 milioni di euro
Ardon Jashari - 36 milioni di euro
Christopher Nkunku - 37 milioni di euro
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