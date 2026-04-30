Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 35ª giornata
Inizia la 35ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Pisa-Lecce
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Falcone (Pisa-Lecce). Nove clean sheet in stagione su 34 presenze, primo portiere al fantacalcio per media voto, il Pisa in casa ha segnato 8 gol in 17 gare,
DIFESA: Kabasele (Udinese-Torino). Tre gol in stagione, utile per il modificatore di difesa, 1 insufficienza nelle ultime 5 partite.
CENTROCAMPO: Gaetano (Bologna-Cagliari). Due gol e 3 assist in questo campionato, appena 1 assist nel girone di ritorno ma contro l'Atalanta è sembrato in buona condizione risultando uno dei migliori in campo.
ATTACCO: Pedro (Cremonese-Lazio). Possibilità di partire titolare contro la Cremonese ma anche a gara in corso può trovare il bonus, 4 gol e 2 assist in stagione, 3 gol e 1 assist nel girone di ritorno.
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