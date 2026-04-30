Hiljemark: "A Pisa la priorità è vincere. Giocatori a fine ciclo? Ne parleremo in seguito"

A Pisa tutti sono un po' rassegnati a retrocedere in Serie B, ma la volontà da parte del tecnico è quella di lottare fino alla fine. Oscar Hiljemark, allenatore dei toscani, ha presentato così il match contro il Lecce: "La pressione che c'è su di loro in questo momento è una cosa, la nostra è sicuramente un'altra. Io sto provando a togliere ogni tipo di peso dalle spalle dei ragazzi, perché voglio vedere una squadra che scenda in campo con la mente un po' più libera per provare a trovare la vittoria. A tutti servono i tre punti: è l'obiettivo della società, della squadra e dello staff. È un risultato che dobbiamo cercare di ottenere in ogni modo. Per quanto riguarda la questione relativa ai giocatori che hanno giocato meno: se c'è l'esigenza da parte della società di valutare qualcuno in particolare ne parleremo, ma in questo momento la priorità assoluta resta una sola, ovvero scendere in campo per vincere la partita. Questa è la cosa che conta più di tutto il resto, anche più degli esperimenti sui singoli".

Ci sono giocatori a fine ciclo?

"Questi sono discorsi che andranno affrontati a fine stagione. In questo momento, e in questa settimana in particolare, ci siamo solo allenati e preparati per affrontare la prossima gara. Quello che succederà dopo è un'altra cosa. In questo momento ci sono sicuramente tanti discorsi in ballo su come gestire la squadra da qui a fine campionato e in vista del prossimo anno, ma adesso io sono concentrato esclusivamente sulle scelte che posso fare domani per provare a vincere la partita".

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