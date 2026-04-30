TMW Inchiesta arbitri, inizia l'interrogatorio di Gervasoni: "Rispetto il lavoro della magistratura"

Andrea Gervasoni ha fatto pochi minuti fa il suo ingresso nella caserma della Guardia di Finanza di Via Oglio, dove tra pochi minuti sarà interrogato dal pubblico ministero Maurizio Ascione in merito all’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sportiva.

L’ex arbitro, che si è autosospeso dalla Can ed è indagato solo per Salernitana-Modena dello scorso campionato di Serie B, è arrivato in caserma accompagnato dal suo legale, l’avvocato Michele Ducci: “Noi siamo qui per un episodio”, ha commentato lo stesso avvocato.

Brevissimo il commento dello stesso Gervasoni: “Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò”.