Inzaghi: "L'inchiesta sugli arbitri mi ha scioccato. La mia Inter è stata penalizzata, non favorita"

È un Simone Inzaghi che non le ha mandate assolutamente a dire quello che ha parlato a La Gazzetta dello Sport e che si è tolto diversi sassolini dalle scarpe dopo che è scoppiata l'inchiesta sugli arbitri in Italia. L'ex tecnico dell'Inter ha spiegato: "Mi ha scioccato: abbiamo perso parecchi punti a causa degli errori arbitrali. È sorprendente essere tirati dentro una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti".

Per Inzaghi è impossibile pensare a una macchinazione e giudica la scorsa come una stagione disgraziata. Pur non volendo togliere i meriti al Napoli, l'ex allenatore nerazzurro ammette di avere la sensazione che qualcosa gli sia stato tolto: "Non accuso nessuno e non dubito della buona fede, ma non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Resta un dispiacere che non passerà".

Inzaghi non vuole che vengano criticati i calciatori che gli hanno sempre dato tutto, mentre lui accetta di non piacere a tutti, ma rivendica: "Non si può avere rimpianti nello sport, tanto più se arrivi secondo dietro ad avversari importanti". Infine conclude: "Non so se si potesse fare qualcosa in più".