DASPO di tre anni ad un tifoso dell'Ascoli per il lancio di artifici pirotecnici

Il Questore della provincia di Ascoli Piceno ha emesso un ulteriore provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO.) della durata di tre anni nei confronti di un uomo identificato come responsabile del lancio di materiale esplodente durante la partita Ascoli–Guidonia Montecelio del 18 aprile allo stadio "Cino e Lillo Del Duca".

Le indagini della DIGOS

Le investigazioni sono state condotte dalla DIGOS della Questura di Ascoli Piceno con il supporto del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. L'analisi delle immagini dell'impianto di videosorveglianza ha permesso di identificare l'uomo come l'autore dell'accensione e del lancio di un artificio esplodente all'interno della Curva Nord, settore riservato ai tifosi locali.