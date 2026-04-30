Lukaku nuovo centravanti del Milan? Difficile, non impossibile. Lui si è proposto

Romelu Lukaku nuovo centravanti del Milan? Uno scenario che sembra alquanto strano e inusuale per chi è stato un simbolo dell'Inter per tanti anni, ma che non è affatto da escludere almeno secondo quanto si legge nell'edizione di oggi di Tuttosport.

Stando al racconto del quotidiano, dopo lo scontro con Napoli lo stesso Lukaku ha fatto recapitare un messaggio a Casa Milan e Milanello: "non è che c'è un posto anche per me?". Più volte tra l'altro negli ultimi anni il centravanti belga è stato accostato al progetto rossonero. A volte si è proposto lui, sia quando giocava all'estero che quando non si vedeva più interista, per di più a Milano sta benissimo.

Ad Allegri tra l'altro i centravanti fisici come Lukaku piacciono e non è un mistero. La scorsa estate avrebbe voluto uno come Vlahovic, poi sperava di avere Hojlund e si sarebbe accontentato anche di Dovbyk, ma non se n'è fatto nulla. La sua richiesta sul numero nove però è sempre la stessa, ed ha confermato la linea anche negli ultimi incontri a tema mercato con Furlani e Tare: si aspetta un nuovo centravanti, almeno, se non anche due.

In cima alla lista dei sogni del Milan, oltre ai soliti noti Vlahovic e Lewandowski (che non convincerebbe però tutti per età e costi) ci sono Sorloth dell'Atletico Madrid, Nicolas Jackson del Chelsea (ora in prestito al Bayern), Goncalo Ramos del PSG, oltre al tandem della nazionale azzurro composto da Kean, della Fiorentina, e Retegui, all'Al Qadsiah. Il nome di Lukaku al momento non è ufficialmente in lista, ma a Casa Milan si stanno facendo tutte le valutazioni del caso.