Novara, Boveri: "A breve sapremo se continueremo con Dossena in panchina"

Federico Boveri, direttore sportivo del Novara, ospite della nuova puntata di 'Cuore Azzurro', format del canale ufficiale YouTube del club piemontese, ha parlato del futuro del tecnico Andrea Dossena e non solo.

"Stiamo compiendo delle valutazioni e mi sento di dire che nei prossimi giorni si saprà se andremo in una direzione o nell’altra - si legge su La Stampa -. In questo campionato la scelta dell’allenatore è fondamentale: puntare sul tecnico giusto può significare tanto in termini di punti. Si tratta di capire se si vuole continuare a lavorare con Dossena o meno, ed eventualmente nel secondo caso su che pista andare".

Spazio, poi, ad una valutazione sulla stagione: "La stagione è stata deludente. Restiamo convinti di avere allestito una squadra che vale più del piazzamento raggiunto, ma la classifica parla chiaro e noi dobbiamo capire gli errori commessi. La scelta estiva dell’allenatore è stata sbagliata, come anche qualche mossa di mercato".

Infine, sulla proprietà afferma: "Siamo determinati e non abbiamo alcun interesse a disputare campionati come l’ultimo. Pensavamo di essere più avanti nel percorso di crescita, ma accettiamo il verdetto del campo. La garanzia più grande per i tifosi è questa: avere una proprietà che non dorme la notte perché vuole raggiungere il sogno di tutti. Anche sul settore giovanile investiremo".