Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
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Sulla scia della creazione della squadra femminile afghana dei rifugiati e del suo successivo debutto durante la FIFA Unites – Women’s Series 2025, il Consiglio della FIFA ha deciso di modificare il Regolamento di governance della FIFA per consentire la partecipazione della squadra alle competizioni ufficiali FIFA.
“Siamo orgogliosi del bellissimo percorso intrapreso dall’Afghan Women United e, con questa iniziativa, miriamo a consentire loro, così come ad altre Federazioni affiliate alla FIFA che potrebbero non essere in grado di iscrivere una squadra nazionale o rappresentativa a una competizione FIFA, di compiere il passo successivo, in coordinamento con la confederazione competente”, ha commentato il Presidente Gianni Infantino.
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