Roma, l'indiscrezione da Trigoria: Mancini e Cristante hanno già rinnovato i loro contratti

Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno rinnovato i loro contratti con la Roma. A lanciare quest'indiscrezione di mercato è Sky Sport, che dà già per fatto l'accordo tra la Roma e i suoi due senatori, finora in scadenza nel 2027. Mancherebbe, riporta l'emittente, soltanto l'ufficialità per annunciare i due prolungamenti di contratto.

I numeri stagionali di Mancini e Cristante

Se Mancini in questa stagione ha collezionato finora 41 presenze con due gol e due assist, Cristante ha giocato invece 42 partite con due gol e due assist. Mister Gasperini intende ripartire da entrambi per costruire la Roma che verrà. Restano invece in stand-by, almeno per il momento, gli eventuali rinnovi di Pellegrini, Dybala e Celik.