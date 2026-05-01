Da Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, i convocati per la 37ª giornata di Serie B
Per la 37ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 37ª GIORNATA
Venerdì 1 maggio
Ore 15:00 - Bari-Virtus Entella
I convocati di Moreno Longo - Tornano Esteves e Verreth, ma sono out Darboe e Artioli
Portieri: Cerofolini, Marfella, Pissardo, 12.marfella, 31.cerofolini
Difensori: Burgio, Cistana, Dickmann, Dorval, Mane, Mantovani, Nikolaou, Odenthal, Pucino, Stabile
Centrocampisti: Bellomo, Braunoder, Esteves, Maggiore, Pagano, Piscopo, Traorè, Verreth
Attaccanti: Cavuoti, Cuni, De Pieri, Gytkjaer, Moncini, Rao
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Carrarese-Cesena
I convocati di Antonio Calabro - Torna Ruggeri
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani
Difensori: Calabrese, Guercio, Illanes, Oliana, Ruggeri
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Hasa, Liberali, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Schiavi, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Di Stefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
I convocati di Ashley Cole - Sono 24 i giocatori per la sfida con la Carrarese
Portieri: Ferretti, Gianfanti, Siano
Difensori: Ciofi, Corazza, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro
Centrocampisti: Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Castrovilli, Ciervo, Francesconi
Attaccanti: Cerri, Olivieri, Shpendi, Tosku, Vrioni
Ore 15:00 - Empoli-Avellino
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
I convocati di Davide Ballardini - Torna Sgarbi in attacco. Out Sala
Portieri: Daffara, Pane, Sassi
Difensori: Missori, Izzo, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa
Centrocampisti: Palmiero, D'Andrea, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Besaggio
Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Biasci, Sgarbi, Insigne, Favilli
Ore 15:00 - Juve Stabia-Frosinone
I convocati di Ignazio Abate Diakité squalificato. E sono ai box Battistella, Burnete, Kassama, Morachioli e Zeroli
Portieri: Boer, Confente, Signorini
Difensori: Bellich, Carissoni, Dalle Mura, Giorgini, Mannini, Ricciardi, Varnier
Centrocampisti: Cacciamani, Ciammaglichella, Correia, Leone, Maistro, Mosti, Pierobon, Torrasi
Attaccanti: Candellone, Dos Santos, Gabrielloni Okoro.
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Mantova-Monza
I convocati di Francesco Modesto Si fermano anche Radaelli e Bragantini, lunga lista di indisponibili
Portieri: Andrenacci, Bardi, Vukovic
Difensori: Benaissa, Castellini, Cella, Dembelé, Maggioni, Tiago
Centrocampisti: Falletti, Kouda, Marai, Paoletti, Trimboli, Wieser, Zuccon
Attaccanti: Buso, Carpini, Mancuso, Marras, Ruocco
I convocati di Paolo Bianco Azzi, Colombo e Ciurria sono recuperati
Portieri: Pizzignacco, Strajnar, Thiam
Difensori: Antov, Azzi, Bakoune, Birindelli, Brorsson, Carboni, Capolupo, Delli Carri, Lucchesi, Ravanelli
Centrocampisti: Ciurria, Colpani, Forson, Hernani, Obiang, Pessina
Attaccanti: Alvarez, Caso, Colombo, Cutrone, Keita, Mota Carvalho, Petagna
Ore 15:00 - Modena-Reggiana
I convocati di Andrea Sottil - Oltre a Chichizola, non sono disponibili Defrel e Gliozzi
Portieri: Bagheria, Laidani, Pezzolato
Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano.
Centrocampisti: Gerli, Imputato, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Wiafe, Zanimacchia.
Attaccanti: Ambrosino, Colpo, De Luca, Pedro Mendes.
I convocati di Pierpaolo Bisoli - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Padova-Pescara
I convocati di Roberto Breda In 24 per la sfida agli abruzzesi
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Belli, Boi, Faedo, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Sgarbi, Villa
Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Silva, Varas
Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Caprari, Seghetti
I convocati di Giorgio Gorgone - Sempre out Desplanches
Portieri: Brondbo, Profeta, Saio
Difensori: Altare, Bettella, Cagnano, Capellini, Corbo, Gravillon, Letizia
Centrocampisti: Acampora, Berardi, Brandes, Brugman, Caligara, Fanne, Faraoni, Graziani, Meazzi, Olzer, Valzania
Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Merola, Russo, Tsadjout
Ore 15:00 - Palermo-Catanzaro
I convocati di Filippo Inzaghi (conferenza del vice Maurizio D'Angelo) Ci sono sia Bani che Gomes
Portieri: Di Bartolo, Joronen, Gomis
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Pierozzi, Peda, Veroli
Centrocampisti: Blin, Giovane, Gyasi, Gomes, Palumbo, Ranocchia, Rui Modesto, Segre, Vasic
Attaccanti: Corona, Le Douaron, Johnsen, Pohjanpalo
I convocati di Alberto Aquilani Ancora out Iemmello
Portieri: Borrelli, Marietta, Pigliacelli
Difensori: Antonini, Bashi, Cassandro, Esteves, Favasuli, Fellipe Jack, Frosinini, Verrengia
Centrocampisti: Alesi, Buglio, Liberali, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Oudin, Rispoli
Attaccanti: D’Alessandro, Di Francesco, Koffi, Nuamah, Pittarello
Ore 15:00 - Sampdoria-Sudtirol
I convocati di Attilio Lombardo - Tornano, Coda, Pafundi e Pierini. Out Barak
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia
Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Palma, Riccio, Viti
Centrocampisti: Abildgaard, Begic, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri
I convocati di Fabrizio Castori Out Cragno, Kofler e Bordon. Rientra Zedadka
Portieri: Adamonis, Borra, Theiner
Difensori: F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Mancini, Masiello, Pietrangeli, Sabatini, Veseli
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka
Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Tonin, Verdi
Ore 15:00 - Spezia-Venezia
I convocati di Luca D'Angelo - In attesa di comunicazione
I convocati di Giovanni Stroppa Sidibé si aggiunge ai non disponibili
Portieri: Grandi, Minelli, Plizzari, Stankovic
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Svoboda, Venturi;
Centrocampisti: Bjarkason, Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Duncan, Lella, Kike Perez, Pietrelli
Attaccanti: Adorante, Casas, Lauberbach, Yeboah
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