Live TMW Da Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, i convocati per la 37ª giornata di Serie B

Per la 37ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.

SERIE B - 37ª GIORNATA

Venerdì 1 maggio

Ore 15:00 - Bari-Virtus Entella

I convocati di Moreno Longo - Tornano Esteves e Verreth, ma sono out Darboe e Artioli

Portieri: Cerofolini, Marfella, Pissardo, 12.marfella, 31.cerofolini

Difensori: Burgio, Cistana, Dickmann, Dorval, Mane, Mantovani, Nikolaou, Odenthal, Pucino, Stabile

Centrocampisti: Bellomo, Braunoder, Esteves, Maggiore, Pagano, Piscopo, Traorè, Verreth

Attaccanti: Cavuoti, Cuni, De Pieri, Gytkjaer, Moncini, Rao

I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Carrarese-Cesena

I convocati di Antonio Calabro - Torna Ruggeri

Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani

Difensori: Calabrese, Guercio, Illanes, Oliana, Ruggeri

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Hasa, Liberali, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Schiavi, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Di Stefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

I convocati di Ashley Cole - Sono 24 i giocatori per la sfida con la Carrarese

Portieri: Ferretti, Gianfanti, Siano

Difensori: Ciofi, Corazza, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro

Centrocampisti: Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Castrovilli, Ciervo, Francesconi

Attaccanti: Cerri, Olivieri, Shpendi, Tosku, Vrioni

Ore 15:00 - Empoli-Avellino

I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione

I convocati di Davide Ballardini - Torna Sgarbi in attacco. Out Sala

Portieri: Daffara, Pane, Sassi

Difensori: Missori, Izzo, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa

Centrocampisti: Palmiero, D'Andrea, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Besaggio

Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Biasci, Sgarbi, Insigne, Favilli

Ore 15:00 - Juve Stabia-Frosinone

I convocati di Ignazio Abate Diakité squalificato. E sono ai box Battistella, Burnete, Kassama, Morachioli e Zeroli

Portieri: Boer, Confente, Signorini

Difensori: Bellich, Carissoni, Dalle Mura, Giorgini, Mannini, Ricciardi, Varnier

Centrocampisti: Cacciamani, Ciammaglichella, Correia, Leone, Maistro, Mosti, Pierobon, Torrasi

Attaccanti: Candellone, Dos Santos, Gabrielloni Okoro.

I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Mantova-Monza

I convocati di Francesco Modesto Si fermano anche Radaelli e Bragantini, lunga lista di indisponibili

Portieri: Andrenacci, Bardi, Vukovic

Difensori: Benaissa, Castellini, Cella, Dembelé, Maggioni, Tiago

Centrocampisti: Falletti, Kouda, Marai, Paoletti, Trimboli, Wieser, Zuccon

Attaccanti: Buso, Carpini, Mancuso, Marras, Ruocco

I convocati di Paolo Bianco Azzi, Colombo e Ciurria sono recuperati

Portieri: Pizzignacco, Strajnar, Thiam

Difensori: Antov, Azzi, Bakoune, Birindelli, Brorsson, Carboni, Capolupo, Delli Carri, Lucchesi, Ravanelli

Centrocampisti: Ciurria, Colpani, Forson, Hernani, Obiang, Pessina

Attaccanti: Alvarez, Caso, Colombo, Cutrone, Keita, Mota Carvalho, Petagna

Ore 15:00 - Modena-Reggiana

I convocati di Andrea Sottil - Oltre a Chichizola, non sono disponibili Defrel e Gliozzi

Portieri: Bagheria, Laidani, Pezzolato

Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano.

Centrocampisti: Gerli, Imputato, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Wiafe, Zanimacchia.

Attaccanti: Ambrosino, Colpo, De Luca, Pedro Mendes.

I convocati di Pierpaolo Bisoli - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Padova-Pescara

I convocati di Roberto Breda In 24 per la sfida agli abruzzesi

Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino

Difensori: Belli, Boi, Faedo, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Sgarbi, Villa

Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Silva, Varas

Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Caprari, Seghetti

I convocati di Giorgio Gorgone - Sempre out Desplanches

Portieri: Brondbo, Profeta, Saio

Difensori: Altare, Bettella, Cagnano, Capellini, Corbo, Gravillon, Letizia

Centrocampisti: Acampora, Berardi, Brandes, Brugman, Caligara, Fanne, Faraoni, Graziani, Meazzi, Olzer, Valzania

Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Merola, Russo, Tsadjout

Ore 15:00 - Palermo-Catanzaro

I convocati di Filippo Inzaghi (conferenza del vice Maurizio D'Angelo) Ci sono sia Bani che Gomes

Portieri: Di Bartolo, Joronen, Gomis

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Pierozzi, Peda, Veroli

Centrocampisti: Blin, Giovane, Gyasi, Gomes, Palumbo, Ranocchia, Rui Modesto, Segre, Vasic

Attaccanti: Corona, Le Douaron, Johnsen, Pohjanpalo

I convocati di Alberto Aquilani Ancora out Iemmello

Portieri: Borrelli, Marietta, Pigliacelli

Difensori: Antonini, Bashi, Cassandro, Esteves, Favasuli, Fellipe Jack, Frosinini, Verrengia

Centrocampisti: Alesi, Buglio, Liberali, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Oudin, Rispoli

Attaccanti: D’Alessandro, Di Francesco, Koffi, Nuamah, Pittarello

Ore 15:00 - Sampdoria-Sudtirol

I convocati di Attilio Lombardo - Tornano, Coda, Pafundi e Pierini. Out Barak

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Palma, Riccio, Viti

Centrocampisti: Abildgaard, Begic, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri

I convocati di Fabrizio Castori Out Cragno, Kofler e Bordon. Rientra Zedadka

Portieri: Adamonis, Borra, Theiner

Difensori: F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Mancini, Masiello, Pietrangeli, Sabatini, Veseli

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka

Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Tonin, Verdi