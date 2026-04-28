Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza

Ricordate il Tavagnacco? Storica formazione del calcio femminile italiano, protagonista ai vertici della Serie A negli anni ’10 e capace di conquistare anche due Coppe Italia, oggi è al centro di una lunga e triste parabola discendente. Nell’ultima stagione ha chiuso all’ultimo posto nel Girone B di Serie C, retrocedendo così in Eccellenza.

Risultati ultima giornata

ChievoVerona-Tavagnacco 6-0

Garlasco-Villorba Treviso 1-1

Pro Palazzolo-Dolomiti Bellunesi 1-0

Südtirol-Orobica Bergamo 1-1

Trento-Real Vicenza 0-1

Venezia 1985-Azzurra San Bartolomeo 0-0

Classifica

Orobica Bergamo 55, Südtirol 52, Pro Palazzolo 43, ChievoVerona 39, Villorba Treviso 37, Trento 36, Venezia 1985 31, Garlasco 30, Real Vicenza 18, Azzurra San Bartolomeo 16, Dolomiti Bellunesi 9, Tavagnacco 7.