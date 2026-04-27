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Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907

Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 14:19Calcio femminile
Luca Bargellini
fonte figc.it

Il Como 1907 è in Serie A. Il sogno della squadra di Mazzantini si è avverato alla 23ª giornata del campionato cadetto 2025/26, al termine della quale le lombarde hanno staccato il pass per il massimo campionato 2026/27 (sarà la 21esima formazione di questa regione a disputare una stagione nella massima categoria). 19 vittorie, tre pareggi, una sconfitta e 60 gol segnati sono numeri record - ancora da aggiornare - che certificano la leadership assoluta delle lariane nell’arco del torneo che si chiuderà fra tre turni. La Serie B femminile in corso ha emesso quindi il primo verdetto, con il Como 1907 promosso aritmeticamente grazie ai 60 punti conquistati e al vantaggio sulle inseguitrici (Lumezzane a 49 e Cesena a 47), ormai incolmabile. Una settimana da sogno per il club, che ieri ha festeggiato anche la promozione delle Under 19 in Primavera 1.

"Le promozioni del Como 1907 in Serie A e in Primavera 1 certificano il valore di un progetto a lungo termine e le ambizioni di un club che al primo anno di Serie B ha saputo condurre il campionato dall'inizio alla fine” - le parole della presidente della Divisione Serie B Femminile Laura Tinari. “Il modello Como” - ha proseguito Tinari - “sta portando nuove idee e nuove professionalità nel calcio italiano, destinando risorse economiche e umane di livello internazionale tanto alla squadra maschile quanto a quella femminile. Alla società, alla dirigenza, all'allenatrice Selena Mazzantini e alle calciatrici vanno i miei complimenti e quelli di tutta la Divisione per aver dato lustro a questa categoria, portando la Serie B Femminile anche in uno stadio iconico come il Sinigaglia. Ci tengo a fare i complimenti anche al Lumezzane e al Cesena per aver reso avvincente questo campionato".

È stata una cavalcata senza ostacoli per la squadra di Selena Mazzantini (ex Nazionale Under 17), che ha divorato le avversarie sfruttando l’esperienza e la qualità di giocatrici come del Estal, Moraca e Boquete, a cui si è aggiunta Giacinti nel mercato di gennaio - proprio di Moraca e Giacinti le marcature nel match di questo turno sul campo del Trastevere, battuto 4-1 grazie alle doppiette delle due centravanti (a segno Vischi invece per le padrone di casa).

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