Tare: "Giorno della firma col Milan uno dei più belli della mia vita. Io e Ibra due bei Balkan"
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Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha rilasciato una lunga intervista a DAZN, che sarà pubblicata in modo integrale nella giornata di domani. Questa un'anticipazione riportata dai colleghi di Milannews:
Sull’arrivo al Milan:
“Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita".
Sul rapporto con Zlatan Ibrahimović:
“Siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia”.
Sull’attesa per Rafael Leão:
“Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.
Sulla mentalità del club rossonero:
“Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno’’.
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