TMW Inchiesta arbitri, concluso l'interrogatorio di Gervasoni: "Manipolati audio Inter-Roma? Lo escludo"

Quasi quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, autosospeso dalla Can dopo l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano. All’uscita dalla caserma della GdF in cui è stato sentito dal pm Maurizio Ascione, ha risposto anzitutto alla presunta manipolazione degli audio Var di Inter-Roma, partita su cui la Procura non sta indagando al momento: “Lo escludo al 100%”.

Com’è andato l’interrogatorio?

“Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo”.

Crede ci sia una guerra tra arbitri?

“Non rispondo a queste cose”.

Da vice Rocchi, come sta vivendo questi giorni?

“Ve lo potete immaginare”.

Chi c’era come supervisore su Salernitana-Modena?

“Io ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con mia tranquillità”.

Ritiene che questa presunta frode sia stata fatta per favorire alcuni arbitri?

“Non rispondo a questa domanda, c’è un’indagine in corso e rispetto il lavoro del magistrato”.

Può darsi che chi si ritiene fuori dal mondo arbitrale si voglia vendicare?

“Rispetto il lavoro del magistrato, continuerò a ripetere solo quello”.