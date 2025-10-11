Sosa avvisa il Napoli: "Già troppi infortuni, con Conte è dura. Per alcuni meglio la Nazionale"

L'ex attaccante azzurro Roberto El Pampa Sosa è intervenuto nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, parlando anche della preoccupanti situazione infortuni in casa Napoli. Queste le sue dichiarazioni principali: "La sosta aiuterà molto a recuperare gli infortuni, ma tutti si chiedono il perché di tutti questi infortuni. Anche l'anno scorso ci furono infortuni importanti, ma forse verso gennaio-febbraio era anche normale. Adesso siamo a poche giornate dall'inizio e ci sono tanti infortuni, si sono aggiunti Lobotka e Politano agli altri che hanno già avuto problemi. Sono fuori ancora Buongiorno, Rrahmani con una ricaduta, sono tanti, è quasi una squadra di giocatori che sono stati fuori".

Sosa ha poi proseguito così: "È una preoccupazione importante questa media di infortuni. Bisogna interrogarsi, anche perché poi mica subito rientri al ritmo precedente ed è un campanello d'allarme, ma Conte ci sta lavorando e sta analizzando profondamente tutto. Siamo troppo in anticipo e se si continua a spremerli... La metodologia di Conte è tosta, i ragazzi che vanno in nazionale forse sono spremuti meno (ride, ndr), per alcuni ad esempio meglio andare con Garcia (ride, ndr). Le gare sono dure, ma le settimane di Conte... Altrove magari rifiatano un po'".

Servono forse maggiori rotazioni? È una delle ultime domande poste a Sosa, che ha risposto: "Secondo me no, vedremo lo stesso Conte perché sono arrivati i risultati. Il metodo è questo e non credo cambierà strada. Lui ha cambiato per gli infortuni, infortuni provocati da lui stesso per averli impiegati sempre in tutte le partite. Dopo lo Sporting sembrava cambiato tutto, invece col Genoa è stato il solito Napoli".