Sosa 'difende' McTominay: "Un calo ci può stare, non si pesta i piedi con De Bruyne"

Inizio di stagione con molte luci e qualche ombra per il Napoli, sia a livello collettivo sul piano dei risultati che di prestazioni individuali. In particolare, non sta passando un grande momento Scott McTominay: autentico protagonista della scorsa stagione chiusa con lo scudetto, a cui lo scozzese ha contribuito con 12 gol e 6 assist in 34 partite. Dopo il gol all'esordio in campionato contro il Sassuolo, l'ex Man United ha fornito appena 1 assist (contro il Pisa) nei successivi incontro tra Serie A e Champions League.

Qualcuno parla di incompatibilità con De Bruyne: non la pensa così l'ex attaccante partenopeo Roberto 'El Pampa' Sosa, nel corso di A Tutto Napoli su Tele A: “Si può dire che McTominay non è nel suo momento migliore, non è lucidissimo, non è la sua miglior partenza. Si può dire. La posizione di De Bruyne in possesso è spesso tra i centrali difensivi, è lontano 50 metri da McTominay, cosa c’entra?

Dicono che si pestano i piedi. Ma magari fossero più vicini, così potrebbero palleggiare insieme più da vicino Ma McTominay giocava lì già l’anno scorso, il Napoli vince lo Scudetto con lo scozzese lì. Non è la sua preferita, può starci un calo, ma non può neanche fare un gol a partita o una rovesciata ad ogni gara. Per me è un discorso che nasce per criticare De Bruyne e quindi buttano tutti dentro, molti sono cercatori di likes".