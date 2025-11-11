La top 10 dei club con più spettatori dal 2015 a oggi: Man United primo, ci sono due italiane

Giocare in casa o in trasferta nel calcio di oggi è determinante, soprattutto perché molto spesso gli stadi vengono riempiti e diventano il 12° uomo in campo. Negli ultimi 10 anni il Manchester United è la squadra che ha riempito di più nel mondo il proprio impianto, davanti al Real Madrid e al Barcellona.

La prima italiana è l'Inter, che si piazza al decimo posto, mentre il Milan è quattordicesimo. Tra le sorprese, ma nemmeno più di tanto, ci sono il Celtic, che è nono e i Rangers, che sono 15esimi. Spazio pure per il Flamengo 12°. Di seguito la graduatoria completa, stilata da Transfermarkt.it:

LA CLASSIFICA

1. Manchester United (Inghilterra) - 18.9 milioni in 258 partite

2. Real Madrid (Spagna) - 16.5 milioni in 259 partite

3. Barcellona (Spagna) - 16.4 milioni in 250 partite

4. Borussia Dortmund (Germania) - 15.8 milioni in 215 partite

5. Bayern Monaco (Germania) - 15.3 milioni in 215 partite

6. Arsenal (Inghilterra) - 14.9 milioni in 248 partite

7. Liverpool (Inghilterra) - 13.8 milioni in 259 partite

8. Manchester City (Inghilterra) - 13.5 milioni in 257 partite

9. Celtic (Scozia) - 13.4 milioni in 256 partite

10. Inter (Italia) - 13 milioni in 228 partite

11. Tottenham (Inghilterra) - 12.8 milioni in 240 partite

12. Flamengo (Brasile)- 12.6 milioni in 278 partite

13. Atletico Madrid (Spagna) - 12.5 milioni in 235 partite

14. Milan (Italia) - 12.3 milioni in 227 partite

15. Rangers (Scozia) - 12.2 milioni in 265 partite