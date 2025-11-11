Esclusiva TMW Rivera: "Leao fa cose che agli altri non riescono. Ma la gente gli rovina la vita, non va bene"

A margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra", presso il Teatro Comunale dei Ricomposti di Anghiari, città in provincia di Arezzo, è intervenuto ai microfoni di TMW Gianni Rivera, grande ex giocatore del Milan e dell'Italia, su cui si è espresso così: "Chi lo sa se andrà al Mondiale? Quando vince la Nazionale siamo tutti contenti. Io non conosco tutti i calciatori italiani che partecipano, non saprei… Se vince bene, noi facciamo comunque il tifo, non importa chi la guida. La Nazionale è la Nazionale".

Gattuso è l'uomo giusto per l'Italia?

"Non lo conosco, non sono in grado di valutarlo".

Qual è il suo giudizio sullo stato di salute del calcio di oggi?

"Se non intervengono a cancellare l'attività dei procuratori, che obbligano i ragazzi a certe attività… Solo che nessuno lo vuole fare, quindi subiamo questa condizione. Fanno il loro interesse e non quello della società o dei ragazzi".

Che idea si è fatto del Milan? È presto forse per parlare di Scudetto.

"Non lo so, ho pochi rapporti perché ho un problema con l'attività dei proprietari del Milan e quindi preferisco evitare di dire quello che penso".

Allegri ha già riorganizzato il Milan. Che giudizio dà del suo operato fino a qui?

"Ogni allenatore è bravo se raggiunge qualche obiettivo. Aspettiamo. Vale per tutti, da Allegri a Gattuso, si devono conquistare sul campo il nome di allenatore".

C'è un giocatore che le piace particolarmente?

"Cambiamo discorso. C'è qualcuno che ha qualche qualità, ma sono quasi tutti stranieri e la cosa mi disturba un po', devo dirlo con sincerità".

Tra gli stranieri chi la entusiasma?

"Leao è uno che può piacere perché riesce a fare delle cose che altri, pur impegnandosi, non riescono a fare. La gente si aspetta che vinca ogni volta la partita da solo e questo non va bene, gli rovinano la vita. Se può lo fa, ma non sempre è possibile. È capitato anche a Pele di non vincere sempre, se è successo a lui vuol dire che può capitare a tutti".