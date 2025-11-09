TMW Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"

Autrice del gol che ha regalato al Genoa Women la vittoria per 1-0 contro il Parma, Caterina Bargi racconta con entusiasmo e commozione le sensazioni vissute dopo il match. La numero 9 rossoblù, decisiva all’88’ su assist di Aidi Gilles, ha descritto la gioia del momento e l’importanza di un gruppo unito che non smette mai di crederci: “Ormai sono ripetitiva, ma la parola ‘indescrivibile’ è quella giusta - le parole raccolte dall'inviato di TMW -. Le emozioni che dà questa maglia non si spiegano, nessuna parola sarebbe abbastanza forte per raccontare cosa provo ogni volta che la indosso. Segnare è qualcosa di troppo grande, e condividere il gol con le mie compagne e con i tifosi è ciò che rende tutto ancora più speciale”.

Il Genoa ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra che combatte fino alla fine: “Il DNA del Genoa è la coesione, il non mollare mai, non solo individualmente ma come squadra. Il lavoro che facciamo in settimana è fondamentale, e questa vittoria è il frutto di ciò che siamo: un grande gruppo che lavora ogni giorno per restare in Serie A. Ogni partita è importante e bisogna restare concentrati fino al 95’”.

Sulla partita e sull’episodio decisivo, Bargi ha raccontato: “Ho raccolto l’assist di Haidi, che era stata bravissima anche contro il Milan. Il calcio toglie ma poi restituisce: oggi mi ha regalato questa gioia. Sapevamo di poter essere pericolose fino all’ultimo minuto, e lo abbiamo dimostrato”.

Infine, un pensiero sulle nuove compagne d’attacco, Sondergaard e Xavar: “Siamo un gruppo numeroso e il mister ha tante alternative. Con Alice ho giocato per la prima volta insieme e mi trovo molto bene: abbiamo caratteristiche diverse ma ci completiamo. In Serie A le occasioni sono poche, quindi bisogna sfruttarle e oggi l’abbiamo fatto”.