Potenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che il Potenza fa sapere "di aver risolto di comune accordo il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Vincenzo De Vito, a seguito di un lungo e cordiale confronto avvenuto nella giornata odierna.
Ringraziandolo per il lavoro svolto a partire dalla stagione 2024/25, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali".
