Rrahmani: "De Bruyne entrato subito in sintonia con noi, possiamo portare in alto il Napoli"

Il difensore Amir Rrahmani del Napoli ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Napoli, e tra le altre cose sulle quali ha fornito la propria opinione si ritrova anche l'arrivo in azzurro della stella belga Kevin de Bruyne dal Manchester City, come avvenuto la scorsa estate.

Ha detto Rrahmani a proposito di De Bruyne: "Un bravo ragazzo, intelligente, ha subito saputo entrare in sintonia col resto della squadra, anche grazie al nostro spogliatoio. Qui c'è un gruppo aperto, che accoglie bene chi arriva. E Kevin è un giocatore fondamentale per noi, standoci vicino possiamo portare in alto il Napoli". In questo Napoli c'è tanta concorrenza interna e Rrahmani conclude così la sua intervista: "Normale nelle grandi squadre, ma ci supportiamo tutti a vicenda".

Rrahmani tra l'altro ha anche confermato di sentirsi un leader di questa squadra: "Sì. Vuoi o non vuoi sono qui da tanti anni, siamo pochi con questa 'anzianità di servizio'. Ognuno poi ha la responsabilità di essere leader a modo suo, chi in modo più rumoroso e chi in silenzio". Al difensore kosovaro viene chiesto se quello di quest'anno è il Napoli più forte in cui abbia giocato: "Non so e non è una risposta politica, negli ultimi anni abbiamo avuto giocatori veramente forti".

Clicca qui per leggere l'intervista integrale