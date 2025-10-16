Juric: "Svilar è avanti a Carnesecchi. Lookman? Mi auguro abbia lo spirito di 10 giorni fa"

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset, facendo un primo bilancio della sua avventura in nerazzurro: "Abbiamo 7 partite in 20 giorni, giocheranno tutti e tutti devono essere pronti. Se vuoi ottenere risultati, credo che devi utilizzare tutti".

Si aspettava di partire meglio o peggio?

"Siamo contenti delle prestazioni e di come la squadra sta andando. Meritavamo più punti, quello mi brucia un po'".

È stato un bene ereditare la squadra di Gasperini? Ha trovato un gruppo con grandissima cultura del lavoro.

"Assolutamente, ma anche con altre cose. Devi essere molto bravo, cambiare alcune cose, ma non quell'equilibrio. Non è facile, però fino ad adesso sta andando bene, il gruppo è estremamente intelligente e vuole lavorare bene".

Che partita si aspetta contro la Lazio?

"Sono fortissimi nelle ripartenze per le caratteristiche che hanno, con Dia, Tavares, Cancellieri… Le partite che hanno vinto lo hanno fatto così".

La sosta spesso è una trappola. Come si riparte?

"Non è facile perché quelli che sono rimasti hanno lavorato bene, mentre gli altri vivono emozioni particolari, spendono tante energie emotive perché giocare per il proprio Paese è speciale. Bisogna raddrizzarli subito, mettergli in testa che l'Atalanta è ciò che conta e partire subito forte".

Ha mai avuto un attacco così vario?

"Ne abbiamo tanti. Tutti aspettiamo ancora che Scamacca torni quello del passato per avere due punte centrali di spessore. Finora stiamo andando bene, possiamo fare ancora meglio, ma va bene".

Che Lookman vede oggi?

"Spero che dalla nazionale torni quello che ho visto in quelle 2-3 settimane che ha lavorato con noi, nelle quali non c'è stato niente da dire: grande atteggiamento, positività e voglio di recuperare il tempo perso questa estate. Non è ancora al massimo, ma mi auguro di vederlo con lo spirito che ci ha lasciato".

È ancora quello che fa la differenza?

"È stato votato come miglior giocatore africano e dice tutto. L'altro giorno ha giocato in una posizione non sua per la prima volta e ha fatto vedere belle cose, gli è mancato solo il gol".

Com'è la Champions?

"La vivo non diversa dalla partita contro la Juventus, contro il Torino… Le vivo tutte uguali".

C'è anche l'Atalanta per lo Scudetto?

"Come la storia dell'Atalanta dice, vogliamo essere competitivi. Dipende da tanti fattori, ma vogliamo competere bene ed essere dentro ogni partita. Questo è il nostro obiettivo".

C'è una differenza tra Svilar e Carnesecchi?

"Sono due grandi portieri. Svilar è avanti rispetto a Carnesecchi per il lavoro svolto gli ultimi 3-4 anni con il preparatore, proprio nelle cose tecniche da portiere. Carnesecchi ha grandissimo talento e margini enormi di miglioramento, mi auguro superi Svilar perché ce la può fare, ma attualmente su certe cose lui è avanti".