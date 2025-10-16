Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, quasi 1 milione di euro di bonus alla firma per il nuovo dirigente Comolli

Juventus, quasi 1 milione di euro di bonus alla firma per il nuovo dirigente ComolliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 20:38
Dimitri Conti

Dal bilancio della Juventus pubblicato nelle scorse ore si evincono alcune notizie molto importanti relative ai costi della società, relativi sia al carattere generale dell'attività finanziaria legata al club sia ai compensi dei singoli protagonisti.

Per esempio, emergono le cifre dei compensi di Damien Comolli, attuale nuovo direttore generale della Juventus che si appresta però ad assumere anche la carica di amministratore delegato al posto dell'uscente Scanavino. Al dirigente francese, nominato il 1° giugno scorso, la Juventus ha pagato 950mila euro di bonus alla firma. Con la seguente motivazione: "nell'ottica di definire un emolumento del Direttore Generale competitivo al fine di attrarre e trattenere un soggetto altamente qualificato che, assumesse specifiche e strategiche funzioni in ambito "Football" e "Revenue"".

Invece per quanto riguarda altri dirigenti, al presidente Gianluca Ferrero vanno 400mila euro lordi all'anno mentre il di fatto ormai ex amministratore delegato Scanavino ne riceveva il doppio, 800mila lordi.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
