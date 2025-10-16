Spezia, D'Angelo: "Gli attaccanti non devono sostituire Pio Esposito, ma esprimere le loro qualità"

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie B tornerà in campo a partire da domani, con lo Spezia che giocherà invece sabato: gara di importanza vitale quella contro il Cesena, che dirà molto probabilmente anche sul futuro della panchina.

E a proposito di panchina, conferenza stampa di mister Luca D'Angelo, che tra i tanti temi toccati ha parlato anche dell'attacco bianconero. Queste, come si legge calciospezia.it le sue parole: "Abbiamo cinque attaccanti, ma facciamo fatica a metterli in condizione di esprimere il loro potenziale, il che significa che dobbiamo migliorare come squadra. Quando c’era Pio Esposito, che conoscevo bene, la scorsa stagione ha segnato 19 gol, ma nessuno si ricorda quando lo criticavano quasi tutti il primo anno dove, con me, segnò una sola rete. Eppure sono stato io in prima persona a spendermi, anche con l’Inter, per trattenerlo un’ulteriore stagione perché credevo in lui e sapevo quello che poteva dare e che poteva diventare. Ora dobbiamo modificare qualcosa: i nostri attaccanti non devono pensare a sostituirlo, ma a fare il massimo con le proprie qualità".

Ricordiamo che il citato attaccante è appunto ora un elemento dell'Inter e della Nazionale del CT Rino Gattuso, con la quale ha anche trovato il primo gol nella recente sfida contro l'Estonia.