Lazio, Sarri insiste con la dirigenza per Insigne: il club biancoceleste per ora prende tempo

ieri alle 22:15Serie A
Pierpaolo Matrone

Maurizio Sarri non molla la sua idea fissa per l’attacco: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, resta in cima alla lista dei desideri del tecnico biancoceleste, che continua a spingere con la società per portarlo a Formello. Sarri avrebbe individuato in Insigne il profilo ideale per dare nuova linfa al reparto offensivo, finora troppo sterile sotto porta. Gli altri obiettivi estivi - tra cui il giovane Daghim, passato dal Salisburgo al Wolfsburg - sono ormai sfumati e il mercato degli svincolati rappresenta l’unica strada percorribile nell’immediato.

Il club, però, prende tempo: la decisione definitiva sul possibile tesseramento del fantasista partenopeo arriverà nei prossimi mesi, anche in base alle valutazioni economiche e alle mosse in vista di gennaio. Resta però evidente la volontà di Sarri, che ritiene Insigne l’uomo giusto per garantire qualità, esperienza e gol a una squadra che fatica a trovare continuità realizzativa.

Un ritorno in Serie A per l’ex bandiera del Napoli, dunque, non è più un’ipotesi remota. La palla passa ora alla dirigenza biancoceleste, chiamata a decidere se assecondare il desiderio del suo allenatore e scommettere su un campione ancora in cerca di una nuova sfida. A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero.

