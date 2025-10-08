Ciro Ferrara: "Hojlund non arriverà a 15 gol, per McTominay difficile fare ancora di più"
Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e oggi opinionista sportivo, ha partecipato a un quiz targato Dazn e dato risposte piuttosto pessimistiche sul rendimento del Napoli e di alcuni dei suoi giocatori più significativi: “Hojlund farà più o meno di 15 gol in stagione? Meno. De Bruyne farà più o meno di 10 assist? Farà 10 assist. Il Napoli dove arriverà in Champions League? Ai quarti di finale. McTominay farà meglio o peggio della scorsa stagione? Fare meglio è durissima, non ci riuscirà”.
Hojlund, contando tutte le competizioni, è già a quota 4 gol in sei presenze, mentre ha già messo la firma su tre assist in otto partite.
