Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?

di Marco Conterio
L'ultima prestazione contro il Napoli evidenzia ancor di più un fattore: il Milan non può fare a meno di Christian Pulisic. Ma il club la pensa davvero così? Perché il rinnovo ancora non arriva?

Proviamo a capirlo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Non solo Pulisic, è Modric mania. Ha conquistato anche Rabiot
Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Napoli 2-1. Queste le dichiarazioni del francese sul compagno di reparto Modric. "In queste partite quando sei in 10 contro 11 devi dare di più, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Giocare con Luka è facile, sa gestire la partita, anche fare 90 minuti così a correre a 40 anni. Non so come faccia. Gli piace giocare a calcio, si diverte in campo. Gli piace difendere, attaccare… Non solo lui, abbiamo tanta qualità, anche i giovani. Ci divertiamo anche a difendere, bravi tutti stasera, non era facile. Ma anche in 10 abbiamo visto che possiamo fare molto bene”.

Pulisic show col Napoli: la pagella di TMW
Pulisic 7.5 – È il protagonista assoluto del primo tempo: serve l’assist a Saelemaekers, segna il raddoppio con un destro secco e mette in difficoltà costante la retroguardia partenopea. Indiavolato, esce al 59’ dopo l’espulsione di Estupinan, ma rimane il migliore in campo. E pensare che non era neanche al 100%...

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
