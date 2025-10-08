TMW Dan Friedkin: "Incredibile il lavoro di Gasperini alla Roma. Milan-Como? Sto con la UEFA"

A margine dell'Assemblea dell'ECA che si sta svolgendo a Roma, il presidente del club giallorosso Dan Friedkin si è così espresso in merito al nuovo corso della squadra affidata a Gian Piero Gasperini:

Quali sono le sue prime impressioni sulla squadra?

"Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra".

Che cosa pensa della decisione dell'Uefa di far giocare la partita tra Milan e Como in Australia? La Roma seguire la strada e giocare a Dallas?

"Supportiamo quello che decide di fare l'Uefa, sono nostri partner, così come dell'EFC (European Football Clubs, ndr). Sono vicini a noi e ai tifosi di calcio, quindi noi supportiamo le loro decisioni".

Che cosa pensa del lavoro fin qui fatto da Gasperini?

"Il lavoro del tecnico è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così".