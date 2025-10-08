Ospitaletto, malumori per alcune decisioni arbitrali: il club scrive al presidente Marani

In casa Ospitaletto dopo la sfida contro l’Inter Under23, terminata col punteggio di 2-2, monta il malumore riguardo alcune decisioni arbitrali come le espulsioni di Guarnieri, dopo appena sei minuti dal suo ingresso in campo, e del tecnico Quaresimini. Due episodi che sono stati la classica goccia che fa traboccare il vaso in casa di una squadra tornata fra i professionisti dopo 27 anni.

Come riferisce Il Giorno, anche nell’edizione on line, “la società guidata dal presidente Taini ha deciso di scrivere una lettera ufficiale di protesta al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, lamentando che la misura degli episodi a sfavore degli arancioni è colma”, si legge sul quotidiano che fa anche l’elenco delle doglianze da parte dell’Ospitaletto.

In particolare quanto avvenuto in casa del Lecco e nel derby col Lumezzane: nel primo caso a finire nel mirino è stato il gol del raddoppio dei padroni di casa blucelesti, mentre nel secondo caso le recriminazioni si sono incentrate su un fuorigioco fischiato a Bertoli e sul gol annullato a Messaggi. Il club ritiene infatti che con il giusto aiuto della tecnologia - nonostante il varo del Football Video Support (FVS) - queste decisioni sarebbero potute essere diverse. E per questo avrebbero creato un danno al club che chiede dunque maggior rispetto nei suoi confronti.