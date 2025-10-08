Sampdoria, distorsione alla caviglia per Abildgaard. La nota del club blucerchiato
Il tecnico della Sampdoria Massimo Donati in questa pausa, oltre alle assenze dei nazionali Pafundi, Cherubini e Hadzikadunic, dovrà fare i conti anche con l'infortunio del centrocampista Abildgaard che ha riportato una distorsione alla caviglia come si legge nel comunicato del club blucerchiato:
"Priva degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del nazionale bosniaco Dennis Hadžikadunić, la Sampdoria si è rimessa all’opera. Dopo una prima fase di lavoro preventivo in palestra, Massimo Donati e staff hanno ritrovato i blucerchiati sul campo superiore del “Mugnaini”, iniziando la settimana della sosta con una seduta caratterizzata prevalentemente da attivazione con e senza palla, possessi, esercitazione tecnica e allunghi. Con il gruppo anche Lorenzo Malagrida, lavoro parziale con i compagni invece per Karim Diop; programmi specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanis Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca.
Soltanto scarico e terapie per Oliver Albidgaard, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra, retaggio della sfida con il Pescara. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.