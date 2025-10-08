Pianese, ridotta la squalifica di Ercolani. Sarà in campo contro il Bra sabato
"È stato parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società dell’US Pianese alla Corte Sportiva d’Appello relativo alla squalifica del calciatore Luca Ercolani. La squalifica è stata ridotta di una giornata e il difensore bianconero potrà così tornare a disposizione già dalla gara contro il Bra in programma sabato 18 ottobre alle ore 17:30".
Con questa nota il club toscano ha annunciato la riduzione da quattro a tre giornate della squalifica inflitta al difensore lo scorso 24 settembre. Il calciatore era stato punito per "aver impedito all'Arbitro, con il quale entrava in lieve contatto, di avvicinarsi ad un tesserato che aveva subito fallo; senza conseguenze".
