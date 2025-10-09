Cavese, in arrivo un innesto d'esperienza in difesa: Luciani si allena coi campani
La Cavese potrebbe rinforzare la propria difesa con un giocatore d’esperienza e duttilità come Alessio Luciani. Lo riferisce Tuttoc.com spiegando che il terzino destro classe ‘90, che può giocare anche come centrale, si sta allenando con il club campano. Svincolato dopo l’esperienza alla Feralpisalò, 28 presenze lo scorso anno, il giocatore nei prossimi giorni potrebbe essere tesserato dalla Cavese a meno di dietrofront dell’ultima ora.
Luciani nella sua lunga carriera, oltre a due presenze con la Lazio – club in cui è cresciuto – vanta oltre 400 presenze in terza serie con le maglie di Arezzo, Reggiana, Salernitana, Lumezzane, Gubbio, Monopoli e Taranto.
