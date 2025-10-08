Napoli, esami per Lobotka e Politano dopo gli infortuni col Genoa: per entrambi c'è lesione

Nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso prima Stanislav Lobotka e poi Matteo Politano, entrambi andati k.o. a causa di alcuni problemi muscolari. Sia il centrocampista slovacco che l'esterno offensivo ex Inter e Sassuolo sono stati costretti a saltare la nazionale e oggi hanno svolto gli esami per comprendere l'entità degli infortuni. Per entrambi c'è lesione. Ad annunciarlo è il club azzurro tramite il seguente comunicato ufficiale:

"Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico. Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro".

Antonio Conte, domenica scorsa, nel post-partita di Napoli-Genoa si era espresso così: "Le condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Matteo ha avuto un affaticamento al bicipite e sarà valutato. Lo stesso dicasi per Lobotka, che scivolando sul terreno di è aperto e ha sentito una piccola fitta nella zona dell'adduttore, la zona pubalgica. Dovremo fare delle valutazioni".