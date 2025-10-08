Monza, niente nazionale per Obiang: un problema all'anca lo trattiene in Italia
Alla fine Pedro Obiang non partirà alla volta della Guinea Equatoriale per rispondere alla convocazione della sua nazionale in vista delle sfide contro Malawi e Liberia valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il giocatore, come si legge su Tuttomonza.it che cita fonti societarie, infatti è rimasto nella città brianzola a causa di un problema articolare all’anca per il quale dovrà sottoporsi a trattamenti specifici al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello.
Saranno dunque solo Augustin Alvarez, convocato dall’Uruguay per le sfide amichevoli in Malesia contro Repubblica Dominicana e Uzbekistan, e il giovane portiere Aljaz Stranjar, convocato dalla Slovenia Under 19 per tre gare di Qualificazione all’Europeo, a lasciare Monza in questa pausa.
Di seguito tutti gli impegni nel dettaglio dei giocatori del Monza.
ALVAREZ:
Repubblica Dominicana-Uruguay a Kuala Lumpur – 10 ottobre
Uzbekistan-Uruguay a Malaca – 13 ottobre
STRAJNAR:
Slovenia U19-Austria U19 a Ptuj – 8 ottobre
Israele U19-Slovenia U19 a Ptuj – 11 ottobre
Lussemburgo U19- Slovenia U19 a Ptuj – 14 ottobre
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.