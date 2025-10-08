Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"

“È stata una partita complicata anche se ripresa dopo i primi due gol subiti, ma chiaramente sono venuti fuori i limiti che abbiamo in questo momento e non bisogna nascondersi”. Il tecnico della Roma Luca Rossettini parla così ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta per 6-2 in casa del Real Madrid nella prima giornata della fase campionato di Women’s Champions League: “Abbiamo perso le distanze contro una squadra che ha valori assoluti importantissimi, ci deve servire da lezione, prenderne atto e continuare il nostro percorso. - prosegue il mister come riporta Vocegiallorossa.it - Gli errori commessi dovremo analizzarli bene per non ripeterli".

Rossettini poi si sofferma su cosa sia mancato alle sue ragazze: “Penso un pizzico di coraggio, abbiamo giocato troppe palle all’indietro e siamo state un po' rinunciatarie. Le volte in cui abbiamo provato a giocare con coraggio e personalità abbiamo creato occasioni e segnato due reti, cosa non facile contro un avversario simile. Quindi bisogna ripartire da quelle poche note positive e continuare a lavorare su quelle negative".

Spazio poi al campionato con la sfida al Milan all’orizzonte: “Non dobbiamo perdere l’umiltà che ci deve sempre contraddistinguere. Siamo all'inizio del percorso e questo è il massimo livello del calcio europeo. Ci affacciamo con i nostri limiti, con i nostri due mesi scarsi di lavoro, con tante giocatrici esordienti in questa competizione che stanno facendo comunque molto bene in campionato. Dispiace perché il risultato è pesante, ma comunque sono passi di maturazione importanti".